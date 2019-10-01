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Показатель богатства населения Молдовы составил $12804 на человека

Показатель богатства населения Молдовы составил $12804 на человека

Согласно исследованию швейцарского Credit Suisse о мировом богатстве, в 2019 г. показатель богатства населения Молдовы составил $12804 на человека, а показатель ВВП на душу населения – в $3669.

Отмечается, что за последние 19 лет уровень богатства населения Молдовы на человека вырос в 13 раз: с $981 в 2000 г. до $12804 в 2019 г.

Самыми бедными в Европе являются жители Украины, с показателем богатства $8792 на одного взрослого человека и показателем ВВП на душу населения в $3704. В Румынии показатель богатства составляет $43074 на человека, а ВВП на душу населения - $15596.

Богатство в отчете Credit Suisse определяется как стоимость активов, в том числе, недвижимое имущество и инвестиции в фондовый рынок, за исключением долгов. Все мировое богатство за последние 12 месяцев (по середины 2019 г.) эксперты оценили в $361 трлн. Богатство на одного взрослого выросло всего на 1,2%, хотя глобальное среднее богатство достигло еще одно рекордного уровня - $70850 на человека.

infomarket.md
  • Сегодня, 06:45
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