Тираспольская администрация считает, что Кишинев виноват в зафиксированном в этом году 5-процентном снижении промышленного производства в приднестровском регионе. Государственная служба статистики Приднестровья объявила, что в первые девять месяцев этого года объем промышленного производства составил 9,3 миллиарда рублей, что примерно на 5,3 процента меньше, чем в прошлом году, сообщает noi.md ссылаясь на «Свободную Европу».
Заместитель министра экономического развития ПМР Мария Глушкова заявила тираспольской прессе, что негативно на производственных показателях сказалось в том числе «блокирование счетов отдельных приднестровских предприятий в банках Республики Молдова».
Глушкова сообщила, что объем производства на рыбницком ММЗ в этом году сократился на 30%. Сокращение объемов производства отмечается и в легкой промышленности. «Рост отмечен практически по всем остальным отраслям», - сказала чиновница.
Национальный банк Молдовы объявил, что ужесточил правила по борьбе с отмыванием денег в связи с новыми международными требованиями, и что только 4 из свыше 420 приднестровских компаний отказались подчиниться им.
Проблема счетов приднестровских предприятий в молдавских банках занимает первое место в экономической и политической информации, распространяемой в последний период тираспольской прессой. Глава внешнеполитического ведомства ПМР Виталий Игнатьев заявил, что «блокируя банковские счета приднестровских предприятий, Молдова тем самым фактически создает проблемы Европейскому союзу», поскольку это поставит под угрозу контракты на поставку, заключенные между компаниями с левобережья Днестра и европейскими торговыми партнерами. Эта тема будет обсуждаться на встрече в Баварии, Германия, в начале ноября. noi.md