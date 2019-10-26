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Выбрана новая «Мисс Земля»

Выбрана новая «Мисс Земля»

Обладательницей титула «Мисс Земля-2019» стала 21-летняя представительница Пуэрто-Рико — Нелли Пиментел. Об этом сообщается на странице конкурса в Twitter, передает lenta.ru.

Титул «Мисс Воздух-2019» получила американка Эмани Дэвис, «Мисс Вода-2019» достался гражданке Чехии Кларе Ваврушковой, а «Мисс Огонь-2019» стала белоруска Алиса Маненок. Россиянка Анна Бакшеева попала в Топ-20.

Нелли Пиментел родилась и выросла в Сан-Хуане. Из биографии девушки известно, что она является студенткой факультета маркетинга и психологии.

Конкурс «Мисс Земля» проходил 26 октября в Филиппинах. В нем принимали участие 85 представительниц стран.

14 апреля стало известно, что обладательницей титула «Мисс Россия-2019» стала 20-летняя Алина Санько из города Азова Ростовской области. Победитель конкурса получает право представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Девушка получила корону из рук прошлогодней «Мисс Россия» Юлии Полячихиной. Помимо украшения из белого золота и драгоценных камней Санько вручили три миллиона рублей.

Выбрана новая «Мисс Земля»
lenta.ru
  • Сегодня, 17:51
  • DTV
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