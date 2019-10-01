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На Украине за получение взяток от граждан Молдовы инспектору таможни грозит суд

На Украине за получение взяток от граждан Молдовы инспектору таможни грозит суд

В суд направлено обвинение против инспектора одного из постов Черновицкой таможни на Украине. Женщина подозревается в получении неправомерной выгоды.

Об этом 26 октября сообщается в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает regnum.ru

В ГБР сообщается, что сотрудница таможни получала неправомерную выгоду от схемы незаконного пересечения границы Украины гражданами Молдовы. В ведомстве сообщается, что последние ввозили на Украину иностранные автомобили из Европейского союза.

Сотруднице таможни грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести месяцев, или от двух до четырех лет с отсутствием права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до трех лет. Иное наказание предполагает наложение штрафа в размере от тысячи до полутора тысяч необлагаемых налогом минимумов.

regnum.ru
  • Сегодня, 18:12
  • DTV
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