Судьба транзита природного газа зависит от руководства Российской Федерации и Украины, а не Приднестровья и Молдовы. Об этом Президент Вадим Красносельский заявил в г. Каменка на встрече с представителями местных органов власти и руководителями муниципальных предприятий Каменского района, передает newspmr.com.
«Мы ждем решения вопроса, надеемся, что между Российской Федерацией и Украиной восстановятся прагматичные экономические взаимоотношения и транзит газа будет сохранен. Есть большая доля вероятности, что так оно и будет», - сказал глава приднестровского государства.
По словам Вадима Красносельского, дискуссия с россиянами по поводу транзита природного газа носит системный характер, а также проинформировал о поступившем на рассмотрение Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики блоке законопроектов, цель которых стабилизировать и документально зафиксировать положение Приднестровья в газотранспортной сфере. Предусматривается разделение системы на три составляющие – транзит, поставка, распределение.
Отдельно глава государства остановился на теме – ошибочности бесплатной раздачи российского газа льготным категориям граждан в республике.
«Приднестровье имеет транзитную газовую трубу и осуществляет работу по транспортировке газа. За эту работу мы получаем конкретную плату. Раньше эти деньги поступали в бюджет. В 2017 приняли другое решение: часть этого газа отдать людям, которые особенно нуждаются в этом. Во-первых, часть этой суммы поступает в виде так называемого бесплатного газа в домовладения льготников, во-вторых, газ не отпускается населению по завышенным ценам. Это наши деньги, мы их заработали и ими распоряжаемся», - пояснил Вадим Красносельский.
Говоря о ценах на российский природный газ, Президент Приднестровья подчеркнул, что тарифы для физических лиц и социально значимых учреждений сохраняются, а для юридических – предусмотрено с нового года десятипроцентное повышение цены.