Игорь Додон встретится во вторник, 29 октября, с Вадимом Красносельским. Вопросы, которые будут рассмотрены, относятся к так называемому пакету „Берлин+”.
Заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции РМ Василий Шова отметил для IPN, что на повестке дня будут вопросы подключения фиксированной и мобильной телефонии, свободного передвижения официальных лиц и вопрос уголовных дел на имя ряда функционеров, сообщает point.md.
Вице-премьер не исключает, что будут рассмотрены и другие вопросы, как, например, положение в зоне безопасности.
По словам Василия Шовы, некоторые договоренности по „Берлину+” были полностью выполнены. Речь идет о признании дипломов, обеспечении доступа фермеров к своим землям в Дубоссарском районе, обеспечение условий для функционирования школ, находящихся в ведении Министерства образования, учреждение нейтральных номеров регистрации приднестровских автомашин.
Василий Шова отметил, что молдавская сторона ознакомилась с повесткой дня тираспольского лидера на встрече и считает, что названными вопросами Вадим Красносельский дал понять, что могут быть рассмотрены и другие вопросы, представляющих интерес для обеих сторон.
Встреча состоится в Холерканах в расширенном, а также в двустороннем формате. point.md