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Болгария заявила о высылке российского дипломата
Власти Болгарии высылают из страны российского дипломата по подозрению в разведдеятельности, сообщает агентство "Фокус" со ссылкой на МИД.
Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого, передает ria.ru
После этого МИД потребовал у Москвы отозвать дипломата.
Сообщается, что гражданин России уже покинул Болгарию.
Посольство России информацию не комментирует.
ria.ru
- Сегодня, 16:24
- DTV
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