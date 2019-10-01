Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2019 года составила 4 636 рублей ПМР ($288 по курсу ПРБ), на 9,0% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за сентябрь 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за этот же отчетный период составил 5,37%. Он включает увеличение цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также тарифов на услуги.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в сентябре 2019 года составила 5 639 рублей ($350 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 233 рубля. Темп роста за год – 107,8%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 11 937 руб.; - черная металлургия – 8 032 руб.; - электроэнергетика – 6 992 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 821 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 292 руб.; - геология и метеорология – 2 490 руб.; - почтовая связь – 2 547 руб.; - социальное обеспечение – 2 803 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 6 273 рубля ($390 по курсу ПРБ). В сентябре 2018 года эта зарплата находилась на уровне 5 877 рублей. Темп роста за год – 106,7%.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 8 032 руб.; - электроэнергетика – 6 992 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 821 руб.; - производство стройматериалов – 5 972 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 4 274 руб.; - мукомольно-крупяная промышленность – 5 121 руб.; - электротехническое производство – 5 205 руб.; - легкая промышленность – 5 405 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за сентябрь 2019 года составила 3 637 рублей ($226 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 294 рубля. Темп роста за год – 110,4%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - банки и кредитование – 8 344 руб.; - страхование – 7 729 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 5 256 руб.; - органы государственной власти и управления – 4 915 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 803 руб.; - культура и искусство – 2 843 руб.; - дошкольное образование – 2 900 руб.; - здравоохранение – 3 215 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-сентябрь 2019 года составила 3 155 рублей ($196 по курсу ПРБ). В январе-сентябре 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 854 рубля. Темп роста за год – 110,5%.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 370 руб.; - органы государственной власти – 4 990 руб.; - редакции и издательства – 4 231 руб.; - высшее образования – 4 111 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 163 руб.; - геология и метеорология – 2 490 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 570 руб.; - социальное обеспечение – 2 803 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Государственной службе статистики Приднестровской Молдавской Республики.