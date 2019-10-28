Президент Молдавии Игорь Додон провел рабочие переговоры с главой миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаусом Нойкирхом и послом Словацкой Республики Душаном Дахо. Консультации состоялись накануне встречи молдавского лидера с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, которые запланированы на 29 октября.
«Говорили о намеченной на 29 октября встрече президента Республики Молдова с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Отмечу, что это будет шестая личная встреча начиная с января 2017 года», — сообщил Додон, передает eadaily.com. Партнеры также обсудили итоги недавней встречи в формате Постоянного совещания с участием посредников и наблюдателей по формуле «5+2», отметив необходимость приложения совместных усилий по укреплению мер доверия между берегами Днестра.
Напомним, политические представители Кишинева и Тирасполя не смогли подписать в 10 октября в Братиславе итоговый протокол. Глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев акцентировал внимание на нерешенных проблемах гуманитарно-экономического характера. В свою очередь вице-премьер по реинтеграции Молдавии Василий Шова предлагал перейти к обсуждению механизма окончательного политического урегулирования ситуации с учетом территориальной целостности РМ и особого статуса для региона. Диалог по застарелым проблемам и необходимости выполнения сторонами принятых ранее обязательств будет продолжен на баварской конференции в начале ноября.
EADaily сообщало, что среди обсуждаемых двумя президентами вопросов приднестровский лидер планирует говорить об усилении молдавско-украинского контроля приднестровского участка границы, блокировании молдавскими банками ряда счетов приднестровских предприятий и восстановлении прямой телефонной связи.
«Готовы рассмотреть и дополнительные вопросы, которые есть у молдавской стороны», — подчеркнул лидер региона. Накануне переговоров на высшем уровне президент ПМР тоже встречался с Клаусом Нойкирхом.
«Приднестровье конструктивно. Мы видим возможность решения существующих социальных, гуманитарных, культурных, экономических проблем и выступаем за то, чтобы со стороны Молдавии не нарушались права граждан, проживающих в Приднестровье. Рассчитываем на продуктивный диалог», — заявил Вадим Красносельский. eadaily.com