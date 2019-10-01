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Представители ГТК обсудили с российскими коллегами работу приднестровских предприятий-экспортёров

Представители ГТК обсудили с российскими коллегами работу приднестровских предприятий-экспортёров

Диалог с представителями ФТС РФ состоялся в рамках московского Международного таможенного форума - 2019
Делегация Государственного таможенного комитета ПМР приняла участие в московском Международном таможенном форуме - 2019, приуроченном ко Дню таможенника Российской Федерации, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу ГТК.

Мероприятия, состоявшиеся в Центре международной торговли, посетил первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр финансов Антон Силуанов.

В рамках визита руководители ГТК обсудили с коллегами из Федеральной таможенной службы России проблематику экспорта приднестровских товаров в Российскую Федерацию.
Представители ГТК рассказали, с какими трудностями сталкиваются приднестровские предприятия-экспортёры. Стороны обсудили дополнительные механизмы по упрощению ввоза товаров на территорию России при условии сохранения эффективного таможенного контроля.

Как отметил по итогам встречи в ФТС Виталий Нягу, протоколы, которые были подписаны ранее, полностью реализованы. «Информационный обмен работает в полной мере. Мы готовы и далее представлять интересы нашего бизнеса на территории Российской Федерации и оперативно реагировать на проблемные вопросы, которые возникают при пересечении границы и прохождении этапов таможенного администрирования», - констатировал глава приднестровского таможенного ведомства.

Представители руководства таможенной службы России со своей стороны оценили взаимодействие с ГТК Приднестровья как достаточно позитивное.
Приднестровская делегация приняла участие в деловой программе форума. Это презентации и мастер-классы, посвящённые различным сферам внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования. Особый интерес вызвали проекты ФТС по внедрению в работу ведомства технологии искусственного интеллекта, благодаря которой все таможенные операции будут полностью автоматизированы. Это предусмотрено стратегией развития службы до 2030 года.
В аналогичном направлении сегодня работает и ГТК ПМР, внедряющий программу «Электронная таможня».

«Технологии, которые мы изучали в ходе таможенного форума, являются для нас важными. Всё самое лучшее мы намерены внедрить у нас в Приднестровье, сохраняя при этом российский таможенный фарватер», – рассказал Виталий Нягу.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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