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Депутат Рады заговорила об убийстве Зеленского

Депутат Рады заговорила об убийстве Зеленского

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с активисткой и экс-участницей операции в Донбассе Марусей Звиробий порассуждала об убийстве украинского президента Владимира Зеленского.

В эфире онлайн-трансляции в Facebook женщины, являющиеся сторонницами бывшего главы государства Петра Порошенко, несколько раз оскорбили Зеленского и в грубой форме прокомментировали его визит в Донбасс, передает iz.ru.

«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — цитирует Звиробий NewsOne.

После этого они отпустили еще несколько шуток, желая смерти Зеленскому. Из-за скандального видео партия «Слуга народа» решила обратиться в правоохранительные органы с требованием дать оценку происходящему на записи.

Вице-спикер рады Руслан Стефанчук назвал слова Звибробий и Фединой «дичью, которая не имеет никакого отношения к европейским ценностям».

26 октября Владимир Зеленский посетил Донбасс, где поговорил с находящимися там вооруженными радикалами и призвал их не мешать разведению сил. Разговор прошел на повышенных тонах, а лидер радиального батальона «Азов» Андрей Билецкий затем записал видеообращение с угрозами Зеленскому.

iz.ru
  • Сегодня, 09:13
  • DTV
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