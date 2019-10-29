Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с активисткой и экс-участницей операции в Донбассе Марусей Звиробий порассуждала об убийстве украинского президента Владимира Зеленского.
В эфире онлайн-трансляции в Facebook женщины, являющиеся сторонницами бывшего главы государства Петра Порошенко, несколько раз оскорбили Зеленского и в грубой форме прокомментировали его визит в Донбасс, передает iz.ru.
«Ты там почаще езди, там тебя подорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — цитирует Звиробий NewsOne.
После этого они отпустили еще несколько шуток, желая смерти Зеленскому. Из-за скандального видео партия «Слуга народа» решила обратиться в правоохранительные органы с требованием дать оценку происходящему на записи.
Вице-спикер рады Руслан Стефанчук назвал слова Звибробий и Фединой «дичью, которая не имеет никакого отношения к европейским ценностям».
26 октября Владимир Зеленский посетил Донбасс, где поговорил с находящимися там вооруженными радикалами и призвал их не мешать разведению сил. Разговор прошел на повышенных тонах, а лидер радиального батальона «Азов» Андрей Билецкий затем записал видеообращение с угрозами Зеленскому.