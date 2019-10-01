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Проект бюджета 2020 рассмотрела профильная депутатская комиссия

Проект бюджета 2020 рассмотрела профильная депутатская комиссия

В Бендерах постоянная депутатская комиссия по бюджету и экономическому развитию рассмотрела представленные Верховным Советом ПМР проекты Закона «О республиканском бюджете на 2020 год» и «О бюджете Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2020 год».

Корректировки и предложения, касающиеся проекта бюджета на будущий год, предложенные членами депутатской комиссии, будут направлены в Верховный Совет ПМР, сообщается на сайте Совета народных депутатов г. Бендеры.

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2019 год» от 9 октября 2019 года, за счет остатков средств Дорожного фонда ПМР городу Бендеры было выделено более 3 миллионов рублей на приобретение дорожной техники и выполнение дорожных работ по новой технологии. В связи с этим на ближайшей сессии городского Совета народных депутатов будут внесены изменения в местный бюджет текущего года.

Члены комиссии по бюджету и экономическому развитию рассмотрели обращение городских фирм-перевозчиков по вопросу снижения ставки сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановки легковыми такси. Депутаты поддержали обращение фирм-перевозчиков. С 1 января по 31 декабря 2020 года с одного легкового такси будет взиматься фиксированная ставка в размере 10 РУ МЗП в месяц.
bendery.org
  • Сегодня, 09:21
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