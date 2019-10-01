Накануне состоялось очередное заседание Объединённой Контрольной Комиссии. Заседание вела российская делегация. Приднестровская делегация в ОКК считает, что земельный конфликт в районе населённого пункта Погребя Дубоссарского района должен быть предметом рассмотрения Объединённой Контрольной Комиссии.
Напомним, что 24, 26, 27 августа т.г. там происходили стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы. На место выезжали военные наблюдатели, сообщается на сайте okk-pridnestrovie.org.
Спор вокруг земли в Дубоссарском районе возник ещё в конце июля. Суть проблемы в том, что молдавский предприниматель разрабатывает карьер для добычи песчано-гравийной смеси на землях, которые принадлежат приднестровскому садово-огородному товариществу.
В конце августа на данном участке произошли стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы.
Несмотря на заверения молдавской стороны не проводить работы до разрешения спора, разработка карьера продолжается
С регулярной периодичностью в течение ряда последних лет молдавская делегация в ОКК обвиняла приднестровские воинские формирования различного ведомственного подчинения и подразделения ОГРВ в Приднестровье в том, что ими допускается передвижение военной техники по транспортным магистралям в Зоне Безопасности.
Как правило, это касалось проведения военным ведомством Приднестровья занятий по боевой подготовке, которые имели место вне Зоне безопасности, а также мероприятий по обеспечению подразделений ОГРВ в Приднестровье, охраняющих склады боеприпасов в с. Колбасна, а также проведения плановой ротации ВК МС РФ на постах СМС в Зоне Безопасности.
Следует отметить, что все эти обвинения редко носят характер простой констатации своего мнения, а чаще всего максимально политизируются и сопровождаются очень негативными оценками действий приднестровской стороны в целом, а также уровня эффективности проводимой миротворческой операции.