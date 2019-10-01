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Состоялось очередное заседание Объединённой Контрольной Комиссии

Состоялось очередное заседание Объединённой Контрольной Комиссии

Накануне состоялось очередное заседание Объединённой Контрольной Комиссии. Заседание вела российская делегация.
Приднестровская делегация в ОКК считает, что земельный конфликт в районе населённого пункта Погребя Дубоссарского района должен быть предметом рассмотрения Объединённой Контрольной Комиссии.

Напомним, что 24, 26, 27 августа т.г. там происходили стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы. На место выезжали военные наблюдатели, сообщается на сайте okk-pridnestrovie.org.

Спор вокруг земли в Дубоссарском районе возник ещё в конце июля. Суть проблемы в том, что молдавский предприниматель разрабатывает карьер для добычи песчано-гравийной смеси на землях, которые принадлежат приднестровскому садово-огородному товариществу.

В конце августа на данном участке произошли стычки между местными жителями и представителями молдавской фирмы.

Несмотря на заверения молдавской стороны не проводить работы до разрешения спора, разработка карьера продолжается

С регулярной периодичностью в течение ряда последних лет молдавская делегация в ОКК обвиняла приднестровские воинские формирования различного ведомственного подчинения и подразделения ОГРВ в Приднестровье в том, что ими допускается передвижение военной техники по транспортным магистралям в Зоне Безопасности.

Как правило, это касалось проведения военным ведомством Приднестровья занятий по боевой подготовке, которые имели место вне Зоне безопасности, а также мероприятий по обеспечению подразделений ОГРВ в Приднестровье, охраняющих склады боеприпасов в с. Колбасна, а также проведения плановой ротации ВК МС РФ на постах СМС в Зоне Безопасности.

Следует отметить, что все эти обвинения редко носят характер простой констатации своего мнения, а чаще всего максимально политизируются и сопровождаются очень негативными оценками действий приднестровской стороны в целом, а также уровня эффективности проводимой миротворческой операции.

Между тем уже много лет молдавская сторона на военном полигоне «Бульбоака», который находится вблизи Зоны безопасности, проводит крупномасштабные военные учения с участием в них иностранных воинских контингентов, которые не имеют никакого отношения к проводимой миротворческой операции.
В ходе прошедшего заседания приднестровская делегация в ОКК распространила подготовленное ею заявление о несанкционированных передвижениях военной техники НА РМ в Зоне Безопасности в рамках обеспечения военных учений, в том числе с иностранным участием.

okk-pridnestrovie.org
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
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