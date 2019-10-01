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Адвокат Плахотнюка комментирует объявление своего клиента в розыск

Адвокат Плахотнюка комментирует объявление своего клиента в розыск

Адвокат Владимира Плахотнюка Влад Рошка заявляет, что ему неизвестно о запросе НЦБК о международном и межгосударственном розыске, поданном Антикоррупционной прокуратурой, поскольку он сейчас находится в Румынии.

Отвечая на вопрос UNIMEDIA, Влад Рошка заявил, что в данный момент находится в Румынии и не знает о том, что его клиент был объявлен НЦБК в международный и межгосударственный розыск, передает noi.md.

«Я нахожусь в Румынии, я ничего об этом не знаю», - отметил Влад Рошка. На вопрос, почему его клиент не присутствовал на слушаниях и когда он это сделает, адвокат бывшего лидера ДПМ уточнил, что он не знает подробностей.

«Я не знаю, я не могу вам сказать», - добавил Рошка.

Следует отметить, что 9 октября адвокат бывшего депутата Владимира Плахотнюка ходатайствовал перед прокурорами Антикоррупционной прокуратуры о переносе допросов как минимум на три недели, поскольку Влада Плахотнюка нет в стране и он не может на них присутствовать. Ходатайство появилось после повестки Антикоррупционной прокуратуры на имя Владимира Плахотнюка в связи с его статусом подозреваемого в уголовном деле по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.

10 октября прокурор по борьбе с коррупцией запросил на имя Владимира Плахотнюка ордер на 30-дневный арест. 11 октября Кишиневский районный суд выдал ордер на предварительный арест на имя Владимира Плахотнюка.
noi.md
  • Сегодня, 17:20
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