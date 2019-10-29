Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом руководитель МИД Украины Вадим Пристайко заявил 29 октября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
«Я думаю, что да. Он (Зеленский. — Ред.) говорил с ним (Путиным. — Ред.) по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь», — цитирует главу дипломатического ведомства «Интерфакс-Украина», передает iz.ru
По словам Пристайко, он был свидетелем этих переговоров. При этом он не стал отвечать на вопрос, была ли позиция Зеленского жесткой, подчеркнув, что не все публикуют и рассказывают о беседах лидеров стран, пишет «Федеральное агентство новостей».
Последний телефонный разговор Путина и Зеленского состоялся 7 сентября. В ходе беседы лидеры государств положительно оценили состоявшееся одновременное освобождение заключенных и обсудили проблему урегулирования конфликта в Донбассе. Они особо подчеркнули «важность соблюдения режима прекращения военных действий, а также поступательного разведения сил и средств на линии соприкосновения».
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН. По его словам, вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. Речь идет о встрече «нормандской четверки» или о личном общении с российским лидером.
Ранее 29 октября отвод сил Украины и самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) начался в населенном пункте Золотое. В знак готовности к разведению стороны запустили сигнальные ракеты, а затем — зеленые, как сигнал к началу операции.
Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Не желая подчиняться правительству, незаконно пришедшему к власти, Донецк и Луганск объявили о независимости. Киев в ответ объявил о старте военной кампании против республик Донбасса.