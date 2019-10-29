Бендерскую крепость будут реставрировать. Подготовительная работа уже началась. Эксперты из Италии с помощью специального оборудования изучают состояние крепости. Георадар помогает видеть сквозь стены и понимать, в каком они состоянии.
«В конкурсе на проведение полного структурного анализа и составление технического задания для восстановления самой цитадели и её сооружений победила фирма «Берлучи студио». Работы начались в сентябре, итальянские эксперты приезжали к нам три раза, они провели полное сканирование всех стен и сооружений самой цитадели, а также прилегающей территории и грунта. Это поможет составить наиболее точный и полный план-проект состояния всей крепости», – рассказал директор Бендерской крепости Александр Яськов, передает novostipmr.com.
По завершении сканирования будет составлена 3D-модель крепости. Она позволит под разным углом увидеть полный рельеф самих стен, понять состав фундамента, узнать толщину стен и башен. Словом, даст полное представление о состоянии крепости и её сооружений. Также она поможет найти пустоты под крепостью и понять, где находятся самые уязвимые места.
«Как показал георадар, возле угловой башни, по нашим предположениям, есть подземный ход, который ведёт в сторону нижней террасы. Там будут проводиться шурфирование, браться образцы фундамента. Итальянцы наметили 4 участка на территории крепости, в которых нужно провести шурфирование, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится фундамент. Это нужно, чтобы понять, как дальше вести процесс реконструкции», – пояснил Александр Яськов.
Работы проводятся за счёт одной из программ развития ООН в рамках сохранения культурно-исторического наследия. Финансирование частично уже началось, это позволит начать процесс консервации некоторых элементов крепости. Это места, где уже есть видимые разрушения, трещины и т. д. Программа продлится примерно до 2021 года. А уже после получения полного технического проекта о состоянии крепости, будет объявлен следующий тендер на проведение непосредственно восстановительных работ. novostipmr.com