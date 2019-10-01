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Раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину завершился безрезультатно

Раунд переговоров по транзиту российского газа через Украину завершился безрезультатно

Очередной раунд трехсторонних переговоров Россия - ЕС - Украина по вопросу транзита природного газа через территорию Украины с января 2020 года, который прошел накануне в Брюсселе, завершился безрезультатно.

Как сообщает министерство энергетики России, "в рамках переговоров стороны "сверили часы" по реализации дорожной карты сертификации украинской газотранспортной системы, а также обсудили процесс имплементации европейского законодательства в украинское", передает infotag.md

Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что "Россия готова работать по европейскому законодательству (то есть на основании Третьего энергопакета - "И."), а при необходимости - и на базе существующего договора с корректировками".

"Участники переговорного процесса настроены конструктивно. В ближайшее время мы продолжим контакты относительно выработки приемлемых правил взаимодействия операторов ГТС России и Украины, будем изучать методику определения тарифов на прокачку газа по территории Украины, проанализируем ее на конкурентоспособность", - пояснил Новак.

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович признался, что "итогами встречи остался недоволен".

"Я подготовился к переговорам и надеялся при наличии политической воли всех сторон прийти к позитивным результатам. Предполагалось, что будущий контракт на транзит будет основан на законодательстве ЕС; тарифная политика - также основана на практике ЕС; определены объемы и срок действия будущего контракта. Также планировалось обсуждение судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом". Все пункты были приняты украинскими партнерами, которые готовы участвовать в консультациях на основе наших предложений. К сожалению, российская делегация на данный момент к этому не готова", - сказал Шефчович, выразив надежду, что "возможность прийти к сбалансированному решению еще остается".

В пресс-релизе "Нафтогаза" отмечается, что "Еврокомиссия представила детальные предложения о заключении нового долгосрочного контракта на транзит российского газа по территории Украины и украинская сторона поддержала эти предложения как конструктивные".

"Среди ключевых положений - заключение нового контракта на значительный срок и фиксация объемов транзита, которые обеспечат надежную работу украинской ГТС. Контракт должен быть заключен с новым оператором украинской ГТС, который с 1 января 2020 г. будет выведен из группы Нафтогаз. При этом, отношения между Оператором ГТС Украины и "Газпромом" должны строиться на основе требований европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - говорится в коммюнике.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, отметил, что "именно на таких принципах Газпром работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе. Он также выразил уверенность, что переход на общепринятые европейские правила существенно упростит российской компании работу с Украиной".

Очередные консультации в трехстороннем формате Россия-ЕС-Украина пройдут в конце ноября 2019 г. Ранее, премьер-министр Майя Санду выразила надежду, что в ходе переговоров в Брюсселе удастся найти решение, которое позволит обеспечить поставку газа в Молдову через Украину и после 1 января 2020 года.

Infotag.md
  • Сегодня, 07:56
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