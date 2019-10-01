По одной из версий, Влад Георгиевич находится в непосредственной близости от границы с Молдовой Во вторник олигарха Влада Плахотнюка, скоропостижно сбежавшего из Молдовы в июне сего года, объявили в межгосударственный и международный розыски (ранее он находился лишь в национальном). Это событие стало новостью «номер один», но для начала не мешало бы разобраться, что эти самые розыски означают, передает kp.md.
Итак:
Межгосударственный розыск — это комплекс розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, которые осуществляются на территории стран-участниц СНГ по инициативе правоохранительных органов одной из указанных стран в целях получения информации о вероятном местонахождении без вести пропавших людей, скрывающихся от следствия, суда, исполнения приговора, и установления личности неопознанного трупа;
Международный розыск — это комплекс розыскных, информационно-справочных и других мероприятий, осуществляемых Национальным Центральным Бюро Интерпола на территории государств-участников Международной организации уголовной полиции (МОУП) — Интерпол в соответствии с нормами международного права, а также в соответствии с действующим законодательством в целях получения информации о местонахождении без вести пропавших людей, выявления, ареста и выдачи (экстрадиции) лиц, скрывающихся от следствия, суда и исполнения приговора.
То есть, как говорится, земля под ногами Влада Георгиевича загорелась конкретно, поскольку теперь ему и в Майами будет неспокойно. Впрочем, есть такая версия, что Плахотнюк, зная заранее о том, что будет объявлен в международный розыск, благополучно Америку покинул. Теперь, как утверждают, он находится в братской Украине.
Версия, между прочим, не лишена оснований, поскольку еще минувшей весной шли серьезные разговоры о том, что тогдашний президент Украины Порошенко в случае уголовного преследования переметнется в Молдову (в сети даже всплывало фото усадьбы под Кишиневом, купленной его людьми). Однако, жизнь полна импровизаций – в реальности случилось все с точностью до наоборот: в соседней стране сейчас кавардак, там не до Плахотнюка (тем более, что на «межгосударственный розыск» украинцам, относящимся прохладно к СНГ, по барабану). Не исключено, что все это вкупе стало главным мотивом для того, чтобы Влад Георгиевич обосновался где-нибудь в условной Цибулевке, неподалеку от границы с Молдовой.
К слову, на это намекали и соратники Плахотнюка, говоря о том, что он не так уж и далеко от исторической родины. Кто знает, возможно, старый друг Петр Порошенко организовал ему «лежбище» в Незалежной.