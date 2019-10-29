Не успели на Украине пережить эпидемию кори, как началась другая напасть. Теперь в страну пришла дифтерия. Этой осенью болезнь уже свалила трех человек в Киеве и 15 молодых людей в Ужгороде, передает ukraina.ru
Если заглянуть в медицинский справочник, мы узнаем много интересного. Дифтерия – это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Другими словами, оно крайне заразно. При заболевании дифтерией в горле образуются пленки, сильно затрудняющие дыхание и глотание. С философским хладнокровием справочники сообщают еще об одной специфике этого заболевания: без немедленного введения сыворотки смертность от дифтерии составляет 50%. Впрочем, даже в случае своевременного введения антидота смертность остается на уровне 20%.
Директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита сообщил, что в этом году на закупки сывороток выделено 36 млн грн. (93 млн руб.) Украина ждёт вакцину из Индии. Но когда она появится в стране, пока никто сказать не может. В настоящее время количество противодифтерийной вакцины на Украине близко к нулю.
В очагах не работают и делают, что хотят
Если опираться на данные медицинской статистики, вроде бы ничего страшного не происходит. Количество зарегистрированных случаев заболевания в Украине лишь немного выше, чем в прошлые годы. Происхождение этого вируса довольно экзотично — украинские студенты завезли его из Индии. Однако, как считает советник министра здравоохранения и бывший главный инфекционист Украины Ольга Голубовская, проблема не в дифтерии, а в отсутствии в стране вакцины против нее.
«Среагировать на вспышки инфекционных заболеваний никакой возможности нет. Мы это прекрасно видели на примере кори. В очагах (заболеваний) никто не работает, все больные ездят, куда хотят и делают, что хотят», — сообщает медэксперт.
Пока система Минздрава будет настолько разбалансирована, считает Голубовская, общество будет находиться в состоянии перманентного социального кризиса. Значит, впереди у страны постоянные вспышки инфекционных болезней. Противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину в рамках гуманитарной помощи или другими путями, абсолютно недостаточно. «200 доз, которые были завезены — и слава богу, что хоть их завезли — не хватит. На одного взрослого пациента необходимо 50 доз сыворотки. Это несколько больных. Приходится уменьшать количество вводимого антитоксина и собирать его, где только можно», — говорит Голубовская.
Покажите народу накладные
Соглашаясь с советником министра, глава общественной организации «Национальная медицинская палата» (НМП) Сергей Кравченко заявил, что ситуация в отечественном здравоохранении в части медикобиологической и иммуннобиологической защиты населения остается катастрофической. Неснижаемого запаса иммунобиологических препаратов в Украине нет. К катастрофе, уверен врач, привел тот факт, что теперь все госзакупки лекарственных средств, вакцин, сывороток, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения теперь осуществляются не у внутренних поставщиков, а у международных организаций.
Дело в том, что Украина имеет собственную противодифтерийную вакцину. Правда, ее и другие вакцины выгодно было производить до 2012 года. После этого рынок сбыта украинских фармкомпаний начал сужаться, а после 2014 года практически закрылся. Производить для себя невыгодно, да и технологически отечественный фарм-бизнес отстал от международных игроков. Однако же срок годности индийской вакцины, утверждает Кравченко, скоро заканчивается. Более того, ни обывателям, ни экспертам не раскрывается никакая информация об этой вакцине. Вообще медицинские госзакупки остаются тайной за семью печатями для самих же медиков.
Так например, неизвестно, есть ли среди индийских антидотов вакцина для детей (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, АКДС) с коклюшным компонентом. Неизвестно, какая вакцина поставляется для взрослых, которым нужна АКДС без коклюшного компонента в малых дозах. Ввиду этого Сергей Кравченко предлагает законодательно обязать министерство здравоохранения публиковать таможенные декларации на закупленные медтовары. Чтобы все знали, кто, что, в каком количестве, качестве и какого срока годности поставляет на Украину.
«Два года назад Индия в качестве гуманитарной помощи передала нам 300 доз противодифтерийной вакцины. Куда эта сыворотка растворилась, никто не знает. Курпита сказал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) передала нам 200 доз, из которых осталось 198. Но, учитывая вспышку в Киеве и Ужгороде, понимаем, что их уже гораздо меньше», — подметил глава НМП.
Нет реестра, но есть предпосылка к эпидемии
Экс-начальник Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас напомнил, что с 2016 году государство забросило программу иммунопрофилактики. Это, по его словам, позволяет чиновникам в ручном режиме регулировать бюджет на здравоохранение и не отвечать за ЧП. А между тем программа иммунопрофилактики устанавливала четкие графики, показатели и главное ответственное лицо, которое в случае невыполнения обозначенных мероприятий можно привлечь к ответственности.
Мало того, добавил Протас, в государстве отсутствует реестр пациентов. Непонятно, сколько в стране здоровых и больных граждан. Нет также вакцинального статуса больных. А его можно было бы указать в электронном виде при заполнении е-декларации. Создать дополнительную колонку или окошко статуса, сказал врач, для программиста займет два-три часа.
Эпидемиолог заметил, что в проекте бюджета-2020 на эпидемический фонд, из которого должен формироваться резерв антидотов, предусмотрено 160 тысяч гривен. А между тем потребности эпидфонда для оперативной закупки нужных медикаментов и реакции на вспышки эпидемий составляет примерно 100 млн гривен.
«Уровень заболевания дифтерией примерно на уровне 2010 года (17 против 20 случаев). Но мы имеем резкое расширение. Это является предпосылкой к эпидемии. Также у нас на руках незаконченная эпидемия кори и вспышка полиомиелита в Волынской области», — сказал Протас.
Вакцина за страховку
В украинском обществе, отмечает эпидемиолог, существует проблема с информированием населения о побочных эффектах иммунизации. Властью распространяется ложь о том, что побочки быть не может. Это приводит к антивакцинальным настроениям и кампаниям. «Но сам производитель декларирует, что эти препараты имеют неблагоприятные эффекты и в инструкции указывает эти эффекты, их частоту. А все комиссии о всех случаях от вакцин, которые были в Украине, сказали, что между ухудшением состояния здоровья и вакцинами нет связи», — заметил эксперт.
Угроза жизни при авиаперелетах намного выше, чем после вакцинации. Однако люди продолжают летать самолетами, так как имеют на руках билет, страхующий от несчастного случая. В рамках прививочной кампании тоже необходимо страховать пациентов, чтобы поднять доверие к прививкам, уверен медик.
Есть и еще один настораживающий момент, считает эксперт. Если на Украине проходит вакцинация, то обязательно в авральном порядке. К врачу образуется большая очередь, а от этого неизбежно страдает качество предвакцинального медосмотра. При чрезмерном наплыве пациентов врач может не заметить то или иное ухудшение здоровья пациента, что может вылиться в неблагоприятный случай после иммунизации. У подобных ошибок цена очень высока. Именно они становятся импульсом новой волны антивакцинальных настроений. «Нужно наладить этот вопрос с семейными врачами во избежание очередей. Очень важно послевакцинальное наблюдение. Семейный врач должен хотя бы раз позвонить и поинтересоваться состоянием здоровья привитого», — считает специалист.
Святослав Протас озвучил и еще одну проблему эпидемиологического контроля на Украине: больные дифтерией дети все равно посещают школу. И это при уровне охвата прививками населения в районе 50-60%. Хотя с 2000 года законом запрещено приводить в общеобразовательные учреждения детей с таким заболеванием.
Директора школ и учителя закрывают на это глаза, потому что не хотят срывать учебный процесс и находят, как им кажется, оригинальный выход: начинают вакцинацию одновременно с учебой.
«Но это делается снизу. А на самом деле, власть должна организовать временные пункты прививок в учебных заведениях и на больших предприятиях, где бы сидел квалифицированный врач-эпидемиолог и квалицированная медсестра и спокойно делали прививки. Чтобы не отрывать родителей от работы. Необходимо сделать для людей качественно, спокойно и цивилизованно», — убеждён бывший глава СЭС.
Новостей из штаба нет
Рабочая группа министерства здравоохранения, куда входят и Святослав Протас, и Ольга Голубовская, разрабатывали законодательное решение проблем с прививками и противоядиями по западным принципам. Но их наработки были отклонены. Вместо них взяты разработки Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава под руководством Владимира Курпиты.
«А эти законодательные инициативы ЦОЗ ведут к дальнейшему уничтожению уже реорганизованной Санэпидслужбы — той части, которая ещё живет. Это лабораторные центры. Это политика геноцида. Курпита перешёл на сторону зла. Все-таки он находится в орбите г-на Сороса. Эти грантоедские организации превратили наше государство в фармацевтическую помойку», — заключил Кравченко.
В свою очередь, Голубовская сказала, что на 15:00 28 октября назначено заседание оперативного штаба Минздрава по дифтерии. По ее словам, туда приглашены реальные специалисты.
«А потом уже (после заседания — ред.) нужно выносить вопрос на СНБО. Я надеюсь на то, что сегодня будут какие-то новости», — сказала она.
По состоянию на утро 29 октября новостей из оперштаба Минздрава не поступало.