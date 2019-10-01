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Импичмент Трампу: обнародован текст резолюции

Импичмент Трампу: обнародован текст резолюции

В Конгрессе заявили, что собрали большой объем доказательств и свидетельств и пообещали в ближайшее время все это выложить в открытый доступ.
Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает korrespondent.net ссылаясь на CNN.

Резолюцию планируют поставить на голосование 31 октября.

Председатели четырех комитетов Палаты представителей в совместном заявлении подчеркнули: "В результате расследования по импичменту собран большой объем доказательств и свидетельств, и вскоре американский народ услышит все в открытом доступе. Резолюция, представленная сегодня в комитете по процедурным вопросам, обеспечит этот прогресс".

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что эта резолюция "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника"

В частности, резолюция предоставляет адвокатам Трампа возможность принимать участие в работе юридического комитета. Они будут иметь возможность представлять собственное видение дела, посещать слушания, аргументировать свою позицию относительно показаний и высказывать возражения. В то же время, если президент незаконно отказывается сотрудничать с Конгрессом, то председатель палаты имеет право отклонять запросы его адвокатов.

Кроме того, в резолюции прописана процедура слушания свидетелей в комитете разведки.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:18
  • DTV
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