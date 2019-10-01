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Объемы денежных переводов выросли

Объемы денежных переводов выросли

Объём денежных перечислений в Приднестровье в пользу физических лиц по системам международных денежных переводов в 2019 году увеличился на 9,5%. За январь-сентябрь текущего года он достиг почти 76 миллионов в долларовом эквиваленте. Это рекордное значение за последние пять лет.

В сентябре текущего года из-за рубежа посредством электронных платёжных систем перечислено около 9 млн долларов. Это на 18% превышает показатель сентября 2018 года, передает newspmr.com.

Международные денежные переводы в республике в отчётном периоде проводились посредством шести платёжных систем: Золотая Корона, Western Union, Contact, Юнистрим, MoneyGram и Blizko.

Приднестровский республиканский банк считает, что положительная динамика явилась следствием увеличения личных трансфертов из основных стран-перевододателей – России, Израиля, Германии и Польши.

Личные трансферты из стран СНГ в январе-сентябре 2019 года оставались основной составляющей рынка трансграничных денежных переводов. На них пришлось 67%, или 50,7 млн долларов. Хотя в целом денежный поток переводов из этих стран в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3%, их удельный вес (доля от всех входящих транзакций) снизился на 4%. Поступления из стран Европейского союза оценивались в 11,5 млн долларов – немногим более 15% от общего объёма ремитенций, из остальных стран – в 13,5 млн долларов – почти 18%.

Крупнейшим партнёром республики по-прежнему оставалась Российская Федерация – порядка 48 млн долларов – это немногим более 63% суммарного объёма ремитенций. В сравнении с ней личные трансферты из других стран мира существенно меньше по объёму. Так, за период с января по сентябрь текущего года наиболее значимые поступления зарегистрированы из Израиля – 6,2 млн долларов (8,2% всех переводов), США – 3,5 млн долларов (4,6%), Германии – 2,4 млн долларов (3,2%), Италии – 2,4 млн долларов (3,1%) и Турции – 1,4 млн долларов (1,8%).

По итогам прошедших девяти месяцев текущего года в валютной структуре трансфертов преобладали переводы в долларах США – более 55% от общего объёма транзакций. Удельный вес российского рубля приблизился к 28%, евровалюты – около 17%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 17:44
  • DTV
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