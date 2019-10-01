Получить информацию о вакансиях по всей республике, не выходя из дома, – такая возможность со следующего года может появиться у всех, кто ищет работу. Депутаты Верховного Совета ПМР приняли в первом чтении соответствующие изменения в Закон «О занятости населения», инициированные Правительством ПМР.
Сегодня на сайте Единого государственного фонда социального страхования доступны рубрики для соискателей работы и для работодателей, передает ИА Новости Приднестровья. Однако информация в этих разделах обновляется два раза в неделю. При этом сведения о новых резюме и вакантных рабочих местах появляются ежедневно.
Предполагается, что Банк вакансий будет работать в онлайн режиме, что приведёт к оживлению рынка труда.
Создание такого ресурса не потребует дополнительных финансовых затрат.
Депутаты согласились, что Банк вакансий откроет доступ к информации о трудоустройстве человеку, находящемуся в любой точке Приднестровья. Эффективность таких ресурсов доказал опыт многих государств, в том числе Российской Федерации. novostipmr.com