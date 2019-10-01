Президент Молдовы Игорь Додон встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в своей загородной резиденции. Обсуждены значительные подвижки, которых смогли добиться в решении многих вопросов.
Особое внимание собеседники уделили проблемам свободного передвижения граждан, банковской системе и уголовным делам, передает point.md ссылаясь на mir24.tv
Игорь Додон отметил положительную динамику в решении вопроса о телекоммуникациях. Приднестровский оператор может получить лицензию в Молдове уже до конца этого года. Переговоры шли несколько лет. Прогресс достигнут и в обсуждении проблем банковской системы. Молдавский лидер подчеркнул, что для этого будет создана рабочая группа на высшем уровне.
«Мы заинтересованы в том, чтобы молдавские и приднестровские предприятия работали в легальном поле. Я думаю, что нужно дать возможность всем работать, тем более, что эти предприятия большой объем экспорта товаров продаж это правый берег или ЕС согласно соглашению, который подписал Кишинев», – заявил президент.
Значительных подвижек смогли добиться и по вопросу передвижения граждан с двух берегов Днестра. Власти намерены открыть троллейбусную линию, которая соединит город Бендеры, контролируемый Приднестровьем, и молдавское село Варница. Жители смогут свободно передвигаться по маршруту без прохождения таможенного контроля. Кроме того Приднестровская сторона выступила за возобновление переговоров по пересмотру уголовных дел, которые возбуждены на граждан с обоих берегов Днестра
«Я рад, что молдавская сторона пошла нам на встречу. И сейчас стоит вопрос о прекращении 38 уголовных дел в отношении определенного количества фигурантов. Единственное, здесь очень важно обменяться информацией. Чтоб мы знали, по каким гражданам принято решение. Естественно мы берем обязательство и с нашей стороны», – сказал Красносельский.
За последние 2,5 года это уже шестая встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского. Политическим переговорщикам с обоих берегов Днестра вскоре предстоит встретиться в формате 5+2 и подписать протокол для достижения договоренностей. point.md