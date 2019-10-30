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Молдова запросит помощь НАТО для уничтожения пестицидов

Молдова запросит помощь НАТО для уничтожения пестицидов

В Республике Молдова существует риск загрязнения воды пестицидами. По этой причине власти должны обратиться за помощью к НАТО для эвакуации и уничтожения более 280 тонн пестицидов, хранящихся на 23 складах.

Об этом заявил сегодня в рамках пресс-конференции председатель парламентской Комиссии по безопасности и общественному порядку Кирилл Моцпан, передает moldpres.md
По его словам, НАТО уже реализовало проект по эвакуации и уничтожению пестицидов на территории нашей страны, однако количество хранящихся на складах пестицидов представляет серьезную опасность для окружающей среды, а также для здоровья населения.

«На территории Республики Молдова существуют еще 23 склада с пестицидами, которые находятся в катастрофическом состоянии, и они могут загрязнять почву и подземные воды в непосредственной близости. Другой проблемой являются отходы ртути, которые были выявлены у граждан или конфискованы во время уголовных расследований, а также ряд люминесцентных ламп, которые также представляют опасность», - сказал Моцпан.

Депутат отметил, что из 23 складов пестицидов только 19 охраняются правоохранительными органами, которые ограничивают доступ, остальные находятся на частных территориях.

Он также подчеркнул, что уполномоченные органы в настоящее время не могут выявить источники радиологического загрязнения, поскольку у них нет необходимого оборудования. Старое оборудование, которое было до прошлого года в управлении Агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности, было повреждено в результате пожара.

moldpres.md
  • Сегодня, 06:33
  • DTV
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