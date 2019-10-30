Dnestr.TV

 
0

Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину

Додон: как поступит Молдова, если прекратится транзит газа через Украину

Игорь Додон сообщил, что Молдова учитывает возможность прекращения поставок транзитного газа через Украину и рассказал о возможных сценариях действий в такой ситуации.

Компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшее время. Об этом заявил в среду в эфире общественного телеканала президент Молдовы Игорь Додон, передает sputnik.md.
По словам главы республики, достигнутые ранее договоренности с руководством РФ по вопросу поставок газа уже действуют.

"С 1 октября мы получаем газ от "Газпрома" дешевле, скидка, которую мы получаем, позволяет покрыть убытки, которые остались от прежнего правительства, достигнутая в сентябре договоренность с президентом РФ действует. С апреля может быть снижен тариф для рядовых потребителей", - отметил президент.

Он отметил, что идет "интенсивная работа в этой области".

"Контракт с "Газпромом" пересмотрен, в него включена формула, которая предусматривает снижение цены, он будет подписан в ближайшие две-три недели", - уточнил Додон.
Он заверил, что газ будет поступать в Молдову даже если Украина не достигнет договоренности с Россией о новом контракте. На этот случай в Кишиневе прорабатываются несколько альтернативных технических схем, напомнил Додон.

"Пока неизвестно, что будет с транзитом газа через Украину, которая не закончила переговоры с "Газпромом" о газовых поставках. Если не сумеют договориться, то Молдова окажется в трудной ситуации. Сейчас рассматриваются три технических схемы, которые позволят обеспечить поставки газа в нашу страну", - сказал Додон.

По словам главы государства, суть первой схемы - это закупка газа для Молдовы на границе между Россией и Украиной и последующий его транзит по территории Украины.

Второй вариант основан на поставках газа через “Турецкий поток”, через Болгарию и Румынию, и затем реверсом по тому же газопроводу, через которую Молдова получает газ из России. Однако этот вариант требует капиталовложений, заметил Игорь Додон.

Третий сценарий - это получение Молдовой газа через распределительный пункт в Алексеевке. Однако в этом случае газом будут обеспечены только Кишинев и север страны, а югу Молдовы придется переходить на альтернативные виды топлива.

"Это было бы трудное решение, но оно позволит выжить", - сказал глава государства.

sputnik.md
  • Сегодня, 06:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столи ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столи ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна