В Тирасполе с рабочим визитом находится американская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Цель визита в республику – встреча с Президентом ПМР.
Приветствуя дипломатов, Вадим Красносельский отметил традиционный характер и системность взаимодействия, а также конструктивизм, свойственный приднестровско-американским контактам. Глава Приднестровья упомянул активность участия США в работе формата «Постоянного совещания …», представители которого в полной мере осведомлены о ходе переговорного процесса, замедление которого в текущем году – общеизвестный факт, сообщается на сайте Президента ПМР.
Вадим Красносельский обратил внимание собеседников на количественные показатели, демонстрирующие заметное снижение числа встреч, проведенных в формате «1+1», и заседаний экспертных (рабочих) групп, а также на качество исполнения молдавской стороной достигнутых ранее договоренностей. Недоработки на уровне экспертов и политических представителей сказались и на результатах октябрьской встречи в Братиславе, по итогам которой не был подписан протокол, считает Глава приднестровского государства.
«Если бы политические представители и экспертные группы отработали в полном объеме все вопросы, возможно, в Братиславе все прошло бы гораздо ровнее. Надо делать упор на тех, кто реально вникает в суть вопросов, прорабатывает их и предлагает решения. Во всяком случае, так было в 2017 и 2018 годах. Подписание соглашений зависит от качества работы экспертных групп», – уверен Президент ПМР. По его мнению, братиславский протокол – это своего рода финальная точка. Его неподписание – следствие. Причины произошедшего – недоработки на предварительном этапе. Участникам формата «5+2» предстоит провести работу над ошибками. Она уже начата. Дискуссии по этому поводу велись и в ходе недавней двусторонней встречи Вадима Красносельского и Игоря Додона. Приднестровская сторона рассчитывает и на активность со стороны посредников и наблюдателей, в том числе американцев, подчеркнул Президент ПМР.
«Я был очень рад возглавить делегацию США в Братиславе, и буду иметь честь сделать то же самое на Баварской конференции. Я понимаю, какие стоят цели, и готов обсудить все детали. Мы хотим завершить процесс, запущенный в Братиславе, и будем со своей стороны способствовать нахождению общего языка в ходе Баварской конференции», – отметил в свою очередь Дерек Хоган.
Еще один значимый, по мнению Вадима Красносельского, момент: «Важно не количество подписанных соглашений, а качество их исполнения».
Собеседники обсудили широкий спектр вопросов переговорной повестки. Затронули и темы приднестровско-американского взаимодействия по различным направлениям. president.gospmr.org