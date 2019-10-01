Dnestr.TV

 
0

Вадим Красносельский принял американского посла

Вадим Красносельский принял американского посла

В Тирасполе с рабочим визитом находится американская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Цель визита в республику – встреча с Президентом ПМР.

Приветствуя дипломатов, Вадим Красносельский отметил традиционный характер и системность взаимодействия, а также конструктивизм, свойственный приднестровско-американским контактам. Глава Приднестровья упомянул активность участия США в работе формата «Постоянного совещания …», представители которого в полной мере осведомлены о ходе переговорного процесса, замедление которого в текущем году – общеизвестный факт, сообщается на сайте Президента ПМР.

Вадим Красносельский обратил внимание собеседников на количественные показатели, демонстрирующие заметное снижение числа встреч, проведенных в формате «1+1», и заседаний экспертных (рабочих) групп, а также на качество исполнения молдавской стороной достигнутых ранее договоренностей. Недоработки на уровне экспертов и политических представителей сказались и на результатах октябрьской встречи в Братиславе, по итогам которой не был подписан протокол, считает Глава приднестровского государства.

«Если бы политические представители и экспертные группы отработали в полном объеме все вопросы, возможно, в Братиславе все прошло бы гораздо ровнее. Надо делать упор на тех, кто реально вникает в суть вопросов, прорабатывает их и предлагает решения. Во всяком случае, так было в 2017 и 2018 годах. Подписание соглашений зависит от качества работы экспертных групп», – уверен Президент ПМР. По его мнению, братиславский протокол – это своего рода финальная точка. Его неподписание – следствие. Причины произошедшего – недоработки на предварительном этапе. Участникам формата «5+2» предстоит провести работу над ошибками. Она уже начата. Дискуссии по этому поводу велись и в ходе недавней двусторонней встречи Вадима Красносельского и Игоря Додона. Приднестровская сторона рассчитывает и на активность со стороны посредников и наблюдателей, в том числе американцев, подчеркнул Президент ПМР.

«Я был очень рад возглавить делегацию США в Братиславе, и буду иметь честь сделать то же самое на Баварской конференции. Я понимаю, какие стоят цели, и готов обсудить все детали. Мы хотим завершить процесс, запущенный в Братиславе, и будем со своей стороны способствовать нахождению общего языка в ходе Баварской конференции», – отметил в свою очередь Дерек Хоган.

Еще один значимый, по мнению Вадима Красносельского, момент: «Важно не количество подписанных соглашений, а качество их исполнения».

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов переговорной повестки. Затронули и темы приднестровско-американского взаимодействия по различным направлениям.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 16:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столи ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • День Добра и Уважения
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столи ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна