17-летняя бендерчанка привлечена к уголовной ответственности за распространение сведений о частной жизни своей одноклассницы. Следственными органами Управления СК г.Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК ПМР (незаконное собирание, хранение и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).
По данным следствия обвиняемая в апреле 2019 года, являясь еще учащейся средней школы, с целью отомстить своей однокласснице, распространила ее фотографии в обнаженном виде через социальную сеть «Вконтакте», сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Девушка делала эти снимки не для публичной демонстрации, а исключительно для себя лично. Ее бывшая подруга, без ведома и разрешения, скопировала их с персональной страницы.
После того, как компрометирующая информация распространилась среди одноклассников, потерпевшая и ее родители настаивали на публичном извинении, но не получив их, обратились в правоохранительные органы.
В отношении школьницы, за распространение сведений о частной жизни своей сверстницы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно передано в суд, для принятия решения, по существу предъявленного девушке обвинения.