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Школьница предстанет перед судом

Школьница предстанет перед судом

17-летняя бендерчанка привлечена к уголовной ответственности за распространение сведений о частной жизни своей одноклассницы.
Следственными органами Управления СК г.Бендеры завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК ПМР (незаконное собирание, хранение и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия).

По данным следствия обвиняемая в апреле 2019 года, являясь еще учащейся средней школы, с целью отомстить своей однокласснице, распространила ее фотографии в обнаженном виде через социальную сеть «Вконтакте», сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Девушка делала эти снимки не для публичной демонстрации, а исключительно для себя лично. Ее бывшая подруга, без ведома и разрешения, скопировала их с персональной страницы.

После того, как компрометирующая информация распространилась среди одноклассников, потерпевшая и ее родители настаивали на публичном извинении, но не получив их, обратились в правоохранительные органы.

В отношении школьницы, за распространение сведений о частной жизни своей сверстницы было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно передано в суд, для принятия решения, по существу предъявленного девушке обвинения.

skpmr.org
  • Сегодня, 16:29
  • DTV
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