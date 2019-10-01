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Размер пенсии горожан выше, чем у жителей села

Размер пенсии горожан выше, чем у жителей села

Средний размер назначенной пенсии в Приднестровской Молдавской Республики за III квартал 2019 года составил 1 406,43 руб. ПМР в месяц, что на 5,4% больше аналогичного периода прошлого года. При этом, средний размер трудовой пенсии зафиксирован на уровне 1 434,18 руб. и средний размер социальной пенсии – 735,05 руб, передает newspmr.com.

Общая сумма назначенных пенсий с надбавками, повышениями, дополнительным материальным обеспечением за июль-сентябрь 2019 года составила 453 млн 156 тысяч приднестровских рублей, из которых сумма назначенных трудовых пенсий составляет 434 млн 087 тысяч рублей, сумма социальных пенсий – 9 млн 196 тысяч рублей. Данная информация представлена в докладе Государственной службы статистики ПМР.

Средняя численность пенсионеров, получающих «пенсии ПМР», в отчетном периоде составляла 105 061 человек. С начала года их численность снизилась на 3,5 тысячи человек. В основном это связано с переходом граждан на получение российских пенсий. От общей численности, две трети пенсионеров проживают в городской местности и одна треть – в сельской местности.

Средний размер приднестровской пенсии за III квартал 2019 года равен 1 406 рублей 43 копейки, что составило 110,8% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера. Причем, размер пенсии горожан на 5,6% выше, чем у жителей села. Средний размер «пенсии ПМР» в городской местности за июль-сентябрь составил 1 434,98 рублей (113,1% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера) и в сельской местности – 1 359,4 рублей (107,1% к расчетной величине прожиточного минимума пенсионера).

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:36
  • DTV
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