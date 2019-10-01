В контексте недавно состоявшейся беседы Президента Республики Молдова с Вадимом Красносельским, Игорь Додон созвал рабочее заседание с участием советников главы государства Иона Кику и Елены Гореловой, заместителя генерального секретаря Администрации Президента Николая Постурусу, Вице-премьера Василия Шовы и Вице-председателя Национального Банка Иона Стурзы.
Стороны обсудили затронутые проблемы, включая те, которые связаны с обслуживанием счетов приднестровских экономических агентов в коммерческих банках Республики Молдова, сообщается на сайте Президента РМ.
Кроме того, собеседники рассмотрели возможные решения, которые позволили бы снять озабоченность руководителей предприятий из приднестровского региона по вопросу развития их отношений с коммерческими банками Республики Молдова. Игорь Додон подчеркнул при этом, что все вопросы должны быть решены в строгом соответствии с действующим законодательством в части регулирования деятельности коммерческих банков Молдовы.