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Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме приднестровских экономических агентов

Игорь Додон созвал рабочее заседание по проблеме приднестровских экономических агентов

В контексте недавно состоявшейся беседы Президента Республики Молдова с Вадимом Красносельским, Игорь Додон созвал рабочее заседание с участием советников главы государства Иона Кику и Елены Гореловой, заместителя генерального секретаря Администрации Президента Николая Постурусу, Вице-премьера Василия Шовы и Вице-председателя Национального Банка Иона Стурзы.

Стороны обсудили затронутые проблемы, включая те, которые связаны с обслуживанием счетов приднестровских экономических агентов в коммерческих банках Республики Молдова, сообщается на сайте Президента РМ.

Кроме того, собеседники рассмотрели возможные решения, которые позволили бы снять озабоченность руководителей предприятий из приднестровского региона по вопросу развития их отношений с коммерческими банками Республики Молдова. Игорь Додон подчеркнул при этом, что все вопросы должны быть решены в строгом соответствии с действующим законодательством в части регулирования деятельности коммерческих банков Молдовы.

presedinte.md
  • Сегодня, 16:44
  • DTV
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