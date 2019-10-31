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Госдума ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Госдума ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Призыв НАТО, обращенный к России, передать Украине контроль над Крымом следует расценивать как вмешательство во внутренние дела государства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Его цитирует RT в четверг, 31 октября.

Комментируя вторую часть заявления альянса относительно международных наблюдательных организации, парламентарий напомнил, что в ходе референдума на полуострове в марте 2014 года никаких препятствий для международных наблюдателей не было, передает lenta.ru.

«И сейчас Крым посещает много иностранцев, в том числе европейские парламентарии, никаких препятствий для посещения иностранцами Крыма, насколько мне известно, нет», — заключил он.

Ранее в четверг было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.

После воссоединения Крыма с Россией весной 2014-го западные страны и Киев обвинили Москву в оккупации украинской территории. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая соответствие процедуры голосования всем нормам международного права.

lenta.ru
  • Сегодня, 16:48
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