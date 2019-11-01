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Введены штрафы для организаций, отказывающих в заключении договора на вывоз ТБО

Введены штрафы для организаций, отказывающих в заключении договора на вывоз ТБО

Специализированные организации, осуществляющие сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов, будут штрафовать за необоснованный отказ в заключении договора на вывоз ТБО.

Размер штрафных санкций для должностных лиц составит от 100 до 200 РУ МЗП (от 1 840 до 3 680 рублей). Соответствующий закон сегодня подписал глава государства, передает ИА Новости Приднестровья.

Документ вступит в силу через 2 недели после официального опубликования.

Поводом для внесения поправок в Кодекс об административных нарушениях послужили обращения граждан в адрес депутатов Верховного Совета. Специализированные организации отказывались заключать договор на вывоз ТБО по причине отсутствия в частном домовладении зарегистрированных лиц.

novostipmr.com
  • Сегодня, 11:08
  • DTV
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