Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-сентябрь 2019 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 4 636 приднестровских рублей.
Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя, г. Рыбница и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальные регионы Приднестровья – ниже, передает newspmr.com.
Жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать продолжительное время «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства.
Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики предоставила Государственная служба статистики ПМР.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-сентябрь 2019 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 6 758 рублей ПМР. При средней зарплате по республике равной 4 636 рублей, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 145,8%.
Следом за г. Днестровск со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-сентябрь 2019 года одного работника, жителя столицы, составила 5 082 рубля (109,6% к среднему уровню по республике).
На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 4 762 рубля в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 102,7% к среднему уровню по Приднестровью.
Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.
Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая: - г. Бендеры – 4 324 рубля (93,3%), - г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 187 рублей (90,3%), - г. Григориополь и Григориопольский район – 3 603 рубля (77,7%), - г. Слободзея и Слободзейский район – 3 533 рубля (76,2%), - г. Каменка и Каменский район – 3 504 рубля (75,6%).
Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за три квартала 2019 года, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно в два выше, чем работник в Каменском, Слободзейском или Григориопольском районе.
Напомним, что Министерство по социальной защите и труду ПМР установило прожиточный минимум за сентябрь 2019 года по социально-демографическим группам населения, в следующих размерах: - на одного трудоспособного человека – 1 626 руб.; - на одного пенсионера – 1 274 руб.; - на одного ребенка – 1 555 руб.; - в среднем на душу населения – 1 514 руб.