Генеральный секретарь Томас Гремингер выразил надежду, что протокол по итогам раунда переговоров в формате «5+2»,состоявшегося в Братиславе в начале октября, будет подписан на следующей неделе. Как передает «ИНФОТАГ» об этом он заявил в четверг, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Гремингер отметил, что на прошлой неделе посетил Вашингтон, где передал четкий посыл американским партнерам: «Мы переживаем сложные времена, но в этом году удалось добиться определенные успехи, увидели, что прогресс возможен при наличии политической воли и искреннего диалога».
Генсек ОБСЕ привел два примера подобных успехов – процесс разведения сил в Донецкой и Луганской областях и приднестровское урегулирование.
«В Приднестровье мы видели положительную динамику на протяжении года, в том числе на последних переговорах в Братиславе 9-10 октября. И, мы надеемся, что итоговая версия братиславского протокола будет принята уже на следующей неделе», - сказал он.
Гремингер отметил, что в обоих случаях «необходимы консолидированные усилия, нужно продолжать работу для того, чтобы закрепить эти успехи».
«Россия – является ключевым участником в целом ряде переговорных форматов - нормандском формате, трехсторонней контактной группе, формате «5+2», и я надеюсь, что РФ сможет использовать свой вес, чтобы мы смогли приблизиться к миру (результату). Как генеральный секретарь, я обязан обеспечивать равную поддержку организации всем государствам-членам для того, чтобы эффективно бороться с угрозами безопасности. Но ОБСЕ может быть сильной (площадкой для диалога) только если будут присутствовать многосторонний диалог и политическая воля стран-участниц», - сказал он.
Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия «поддерживает деятельность ОБСЕ в приднестровском урегулировании», как и в случае других замороженных конфликтов и обеспечении стабильности. Он выразил сожаление, в то же время, что «объединительный потенциал ОБСЕ сегодня задействован не в полной мере».
«Россия последовательно выступает за укрепление ОБСЕ в европейских и международных делах. Считаю, что генеральный секретарь и его команда успешно движутся к братиславскому саммиту Совета министров иностранных дел (в начале декабря) и мы постараемся, чтобы государства-члены сконцентрировались на поиске консенсуса по всем вопросам вынесенным на повестку дня», - сказал дипломат.
Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», из-за некоторых разногласий между Кишиневом и Тирасполем раунд переговоров в Братиславе завершился без подписания итогового протокола. Его участники договорились продолжить переговоры, чтобы подписать протокол в ходе конференции по укреплению мер доверия, которая состоится на следующей неделе в Баварии. infotag.md