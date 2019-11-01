Демографическая ситуация в Приднестровье на протяжении долгого периода времени оставляет желать лучшего. К сожалению, отрицательная динамика сохраняется и в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших из республики людей. Однако, по-прежнему, остается актуальной проблема с развитием на территории республики процессов естественного движения населения. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР по итогам трех кварталов 2019 года, людей в Приднестровье умирает почти в два раза больше людей, чем рождается, передает newspmr.com. Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедшие девять месяцев текущего года составила 2 394 человека. В 2018 году естественная убыль населения за этот же период составляла 1 924 человека. Соответственно, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года, естественная убыль населения увеличилась на 24,4%.
За отчетный период в республике родилось 2 764 человека, а умерло – 5 158 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно два умерших, согласно официальным данным Госстата ПМР. В январе-сентябре 2018 года родилось 3 076 человек, а умерло – 4 992 человека.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 10,1%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 3,3%. То есть естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и неблагополучная динамика со смертностью. Причем это соотношение является хроническим на протяжении очень долгого промежутка времени. К главной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность населения. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровской Молдавской Республики.
За первые три квартала 2019 года общее число родившихся по республике составило 2 764 человека, из них: в городской местности – 2 156 чел., в сельской местности – 608 чел. От общего числа новорожденных почти треть из Тирасполя – 956 чел. Следом расположились: Бендеры – 480 чел., Слободзейский район – 391 чел., Рыбницкий район – 371 чел., Григориопольский район – 215 чел., Дубоссарский район – 199 чел., Каменский район – 111 чел. и г. Днестровск – 41 человек. Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 5 158 человек, из них: в городской местности – 3 425 чел., в сельской местности – 1 733 чел. Почти четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 252 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 975 чел., Бендеры – 921 чел., Рыбницкий район – 813 чел., Григориопольский район – 410 чел., Дубоссарский район – 366 чел., Каменский район – 310 чел. и Днестровск – 111 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось число смертей от ишемической болезни сердца – на 5,2%, от новообразований – на 5,1%, от отравлений, травм и убийств – на 4,9%, от сосудистых поражений мозга – на 4,5%, смертность от болезней органов пищеварения осталась на уровне прошлого года.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за январь-сентябрь 2019 года составила 10 человек, что на 44,4% меньше аналогичного периода прошлого года. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются врожденные аномалии и состояния, возникшие в перинатальном периоде.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-сентябрь 2019 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 2 219 человек. За январь-сентябрь текущего года выехало за пределы Приднестровья 3 537 человек, а прибыло на территорию ПМР – 5 756 человек.
Из 5 756 человек, прибывших в территорию Приднестровья: 1 673 чел. – это дети и молодежь до 30 лет; 1 791 чел. – люди от 30-ти до 50-ти лет; 2 292 человека – люди, старше 50-ти лет.
Из 3 537 человек, выехавших за пределы Приднестровья: 1 448 чел. – это дети и молодежь до 30 лет; 1 215 чел. – люди от 30-ти до 50-ти лет; 874 человека – люди, старше 50-ти лет.
Браки и разводы
За январь-сентябрь 2019 года в органах ЗАГСа было зарегистрировано 2 943 бракоразводных процесса. Из них, количество браков составило 1 795 единиц и число разводов – 1 148 единиц.
По сравнению с январем-сентябрем 2018 года количество браков уменьшилось на 10,6%, а число разводов уменьшилось – на 4,7%.