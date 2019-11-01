«Богдан Зумбряну или Виорел Кетрару не могли не знать, посещал ли Влад Плахотнюк Влада Филата в НЦБК в 2015 году» , - с таким заявлением выступила бывший заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Цэрнэ в ходе телепрограммы «Четвертая власть» на N4.
«Я не знаю, виделся ли Плахотнюк с Филатом. Я не видела, чтобы они встречались. Антикоррупционная прокуратура находится в том же здании, что и Национальный центр по борьбе с коррупцией, на 5 этаже. Спросите их, на каком этаже это было. Зумбряну или Кетрару - они не могли не знать. Вероятно, охрана должна была сообщить им. Даже если они въехали на машине через ворота, а оттуда прошли через другую дверь, их все равно должен был кто-то сопровождать внутри здания», - заявила Кристина Цэрнэ, пишет noi.md ссылаясь на Agora.
Напомним, что в декабре 2015 года после ареста бывшего премьер-министра Сергей Мокану и Ренато Усатый заявили, что Влад Филат был переведен из пенитенциарного учреждения № 13 в изолятор НЦБК для встречи с Владом Плахотнюком. Тогда прокурор по делу Адриана Бецишор опровергла эту информацию.
Летом этого года во время первого после ареста интервью Влад Филат подтвердил, что встреча состоялась. По словам Филата, этот разговор состоялся 19 декабря 2015 года, то есть более чем через два месяца после его ареста 15 октября 2015 года, когда Плахотнюк посетил его в Национальном центре по борьбе с коррупцией в сопровождении Константина Ботнаря. По некоторым сведениям, впоследствии между Плахотнюком и Филатом состоялось несколько телефонных разговоров. noi.md