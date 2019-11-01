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Суд вынес решение в пользу Олега Хоржана

Суд вынес решение в пользу Олега Хоржана

Общественный защитник Петр Немченко опубликовал на страницах в facebook.com пост о том, что суд вынес решение в пользу Олега Хоржана

"Сегодня произошло, на мой взгляд, очень важное знаковое событие. Впервые за последние годы суд вынес решение в пользу О.О. Хоржана. До этого ВСЕ решения по ВСЕМ делам выносились против О.О. Хоржана и ПКП.

А сегодня Верховный суд ПМР, несмотря на все протесты Прокуратуры, "засилил" решение по иску О.О. Хоржана к Н.О. Бучацкому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Данным решением хоть и частично, но удовлетворены исковые требования. Признаны не соответствующими действительности, оскорбительными (порочащими) унижающими честь, достоинство и деловую репутацию Хоржана О.О. цитаты и фразы опубликованные в газете "Человек и его права".

Н.О. Бучацкого обязали опубликовать сообщение о принятом решении. По просьбе О.О. Хоржана с Н.О. Бучацкого взыскана компенсация морального вреда в размере 1 руб.

Спасибо судьям за честность и принципиальность."
  • Сегодня, 19:07
  • DTV
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