Общественный защитник Петр Немченко опубликовал на страницах в facebook.com пост о том, что суд вынес решение в пользу Олега Хоржана
"Сегодня произошло, на мой взгляд, очень важное знаковое событие. Впервые за последние годы суд вынес решение в пользу О.О. Хоржана. До этого ВСЕ решения по ВСЕМ делам выносились против О.О. Хоржана и ПКП.
А сегодня Верховный суд ПМР, несмотря на все протесты Прокуратуры, "засилил" решение по иску О.О. Хоржана к Н.О. Бучацкому о защите чести, достоинства и деловой репутации. Данным решением хоть и частично, но удовлетворены исковые требования. Признаны не соответствующими действительности, оскорбительными (порочащими) унижающими честь, достоинство и деловую репутацию Хоржана О.О. цитаты и фразы опубликованные в газете "Человек и его права".
Н.О. Бучацкого обязали опубликовать сообщение о принятом решении. По просьбе О.О. Хоржана с Н.О. Бучацкого взыскана компенсация морального вреда в размере 1 руб.