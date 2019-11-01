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Украина решила перейти на новый уровень сотрудничества с НАТО

Украина решила перейти на новый уровень сотрудничества с НАТО

Украина подала официальную заявку на присоединение к разработанной НАТО программе расширенных возможностей. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает издание «Европейская правда», передает lenta.ru.

По словам Кулебы, этот вопрос был поднят во время состоявшегося накануне визита Североатлантического совета на Украину, в ходе которого Киев попросил руководство альянса «перейти на новый уровень сотрудничества». Украинский вице-премьер отмечает, что целью вступления в программу является расширение практического взаимодействия с военными НАТО во время операций альянса. Кроме того, участие в программе даст украинским военным возможность занимать должности в штаб-квартире альянса и в его командной структуре.

При этом Кулеба особо подчеркнул, что заявка на участие в программе не является заменой получению программы действий по членству (ПДЧ), на которое рассчитывает Киев. «Мы надеемся, что альянс примет положительное решение по нашей инициативе», — добавил он.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, комментируя эту инициативу, отметил, что военный комитет НАТО принял решение, согласно которому «с военной точки зрения Украина — готовый партнер для этого». «То есть остается политическое решение», — заключил он.

Ранее о намерении расширить сотрудничество с НАТО заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду, что подписанный в 2018 году договор о комплексной помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в конституции страны. Соответствующий закон в феврале этого года подписал пятый президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс.
lenta.ru
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