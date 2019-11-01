Последний месяц осени принёс не только понижение климатической температуры, но и повышение цен на различные продукты питания, в том числе и на овощи.
Как сообщает ИА Новости Приднестровья, за минувшие две недели в своей стоимости значительно прибавили свежие огурцы. Цена на них увеличилась практически на 20 рублей. В стороне от тенденции роста не остались сладкий перец и виноград, которые подорожали на 15 рублей. К ним также примкнули кабачки, «поднявшиеся» на 11 рублей.
Не такое резкое, но всё же увеличение отмечено и в отношении баклажан (4 рубля), помидоров (3 рубля), лука, яиц и молока (2 рубля).
Приценившись, отметили и некоторое снижение цен, которое в основном относится к цитрусовым и заморским фруктам. Премию «Падение недели» смело можно отдать гранату, который подешевел сразу в два раза. Второе место присуждаем грейпфруту, потерявшему в своих активах сразу 13 рублей. Недалеко ушли лимоны и апельсины, подешевевшие на 7 и 8 рублей соответственно.
Снижение стоимости также затронуло живую рыбу. Теперь толстолобика можно купить на 5 рублей дешевле привычной цены. На столько же уменьшилась и стоимость шампиньонов.
За минувшие две недели свои ценовые позиции не изменили слабосолёная рыба, большинство молочных изделий, некоторые виды мясной продукции, а также ряд бакалейных товаров, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля.
Поясним, что при этом ценовом многообразии покупатели пытаются торговаться. Некоторые продавцы с охотой идут на уступку и скидывают один или несколько рублей.
Подробную статистику цен можно увидеть в инфографике.