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На Украине предложили устроить ядерный взрыв в России

На Украине предложили устроить ядерный взрыв в России

Украинский политолог Тарас Загородний предложил построить на Украине ракеты средней дальности и устроить в России ядерный взрыв.

Об этом он рассказал в ходе общения с читателями в чате издания «Главред», передает lenta.ru

Эксперт посчитал, что Украина сможет сократить зависимость от России, наладив производство оружия в стране. Загородний предложил строить ракеты средней дальности до 2,5 тысячи километров. По его мнению, 200 таких ракет позволят нанести ущерб России. Он назвал их почти ядерным оружием и предположил, что одна такая ракета сможет устроить «фактически ядерный взрыв», если прилетит в российскую атомную станцию.

Загородний отметил, что Украине стоит равняться на Израиль в вопросах внешней политики и обороны. По его мнению, страна не должна никого спрашивать, что ей делать. Прежде всего, нужно следовать национальным интересам, считает политолог.

29 октября сообщалось, что Украина будет стрелять ракетами на границе с Крымом. Киев провел учения в Херсонской области, задействовав зенитные ракетные комплексы.

lenta.ru
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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