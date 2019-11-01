По инициативе приднестровской стороны в офисе кишинёвской миссии ОБСЕ состоялась встреча экспертных групп по нормативно-правовому и документационному обеспечению граждан Приднестровья и Республики Молдова.
Эксперты сели за стол переговоров после более чем годичного перерыва, передает novostipmr.com
«В рамках встречи стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих как в Приднестровье, так и в Молдове. Одним из ключевых направлений работы экспертов является необходимость согласования комплексного механизма обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан. В этом контексте эксперты обсудили проблематику взаимного обмена сведениями по линии органов записи актов гражданского состояния и с учётом этого согласились в ближайшее время представить конкретные предложения», - говорится в пресс-релизе МИД Приднестровья.
Подчёркивается, что в рамках встречи приднестровская сторона обратила внимание на существующие сложности с получением информации от органов ЗАГС Молдовы в отношении детей, проживающих в Приднестровье.
По итогам заседания руководители делегаций подтвердили свою готовность к интенсификации контактов в целях выработки единых подходов по созданию оптимальных механизмов взаимодействия профильных органов в интересах граждан.