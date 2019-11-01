Dnestr.TV

 
0

Эксперты от РМ и Приднестровья обсудили взаимный обмен данными по линии органов ЗАГС

Эксперты от РМ и Приднестровья обсудили взаимный обмен данными по линии органов ЗАГС

По инициативе приднестровской стороны в офисе кишинёвской миссии ОБСЕ состоялась встреча экспертных групп по нормативно-правовому и документационному обеспечению граждан Приднестровья и Республики Молдова.

Эксперты сели за стол переговоров после более чем годичного перерыва, передает novostipmr.com

«В рамках встречи стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих как в Приднестровье, так и в Молдове. Одним из ключевых направлений работы экспертов является необходимость согласования комплексного механизма обмена сведениями, содержащими персональные данные граждан. В этом контексте эксперты обсудили проблематику взаимного обмена сведениями по линии органов записи актов гражданского состояния и с учётом этого согласились в ближайшее время представить конкретные предложения», - говорится в пресс-релизе МИД Приднестровья.

Подчёркивается, что в рамках встречи приднестровская сторона обратила внимание на существующие сложности с получением информации от органов ЗАГС Молдовы в отношении детей, проживающих в Приднестровье.

По итогам заседания руководители делегаций подтвердили свою готовность к интенсификации контактов в целях выработки единых подходов по созданию оптимальных механизмов взаимодействия профильных органов в интересах граждан.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция главы госадминистрации г Бендеры 02.1 ...
  • Есть такое призвание - Учить !
  • Итоги сотрудничества
  • Вскоре в Приднестровье не придется говорить о безработи ...
  • Арестованное имущество Евгения Шевчука выставили на аук ...
  • Санду: Молдова не подпишет по Приднестровью никаких док ...
  • Доходы и расходы приднестровцев
  • Названа задолженность Молдовагаз перед Газпромом без уч ...
  • Явка на выборах в РМ (Обновлено)
  • Кульминский исключил возможность обсуждения особого ста ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна