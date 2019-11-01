Граждане Республики Молдова, проживающие в Турции, смогут конвертировать водительские удостоверения без сдачи теоретических и практических экзаменов. Молдова и Турция проведут переговоры по данному Соглашению.
Проект Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Турецкой Республики о конверсии и взаимном признании водительских прав будет обсуждаться официальной делегацией нашей страны, состав которой был установлен сегодня правительством. В состав делегации войдут представители Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Агентства публичных услуг, передает moldpres.md
Согласно Соглашению, обладатель водительского удостоверения, выданного органом одной из сторон, которая устанавливает свое место жительства на территории другой стороны, имеет право конвертировать свои права без проведения теоретических и практических экзаменов.
Договор будет заключен на неограниченный срок и вступит в силу через 60 дней со дня последнего письменного уведомления через дипломатические каналы о выполнении внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.
В пояснительной записке проекта уточняется, что предложение о заключении двустороннего договора в области конверсии водительских прав поступило от турецкой стороны.