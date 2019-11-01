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В Оргееве появился новый суперсовременный изолятор - Wi-Fi и прочие новшества

В Оргееве появился новый суперсовременный изолятор - Wi-Fi и прочие новшества

Ситуация с соблюдением прав человека в Республике Молдова становится все лучше и лучше - об этом можно судить по росту количества современных изоляторов временного содержания.

Недавно подобное "заведение" появилось в Хынчештах, а сейчас - в Оргеевском районе. Появление подобных мест - это, собственно, ответ на вопрос, куда уходят европейские деньги, передает bloknot-moldova.md

Так как молдавские заключенные часто жаловались на условия содержания в изоляторах и тюрьмах в ЕСПЧ, то Молдова впоследствии проигрывала дела в этом суде и была вынуждена выплачивать компенсации. Заботясь о правах молдавских заключенных, европейские структуры решили выделить деньги, но не на улучшение жизни обычных, законопослушных граждан, а на улучшение условий содержания в следственных изоляторах.

В результате теперь у них будут помещения с видеонаблюдением, внутренней связью по интерфону, полный пакет пожарной безопасности, необходимые условия в том, что касается личной гигиены, комнаты с прозрачными стеклами для людей, страдающих теми или иными фобиями. Обновление изолятора обошлось в 2,5 миллиона леев.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:39
  • DTV
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