Кодекс не является нормативным документом, носит рекомендательный характер и распространяется на субъекты финансового рынка (кредитные организации и субъекты страхового дела), которые пожелают руководствоваться его принципами, сообщает пресс-служба Центробанка. Для этого они должны подписать декларацию о присоединении к кодексу, передает novostipmr.com Информацию о согласии или несогласии субъектам финансового рынка необходимо направить в адрес Банка Приднестровья, а также разместить на своём официальном сайте.
Ознакомиться с содержанием Кодекса добросовестного поведения можно на главной странице официального сайта Приднестровского республиканского банка.