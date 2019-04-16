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В Приднестровье разработан Кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке

В Приднестровье разработан Кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке

В Приднестровье разработан Кодекс добросовестного поведения на финансовом рынке. Документ одобрен правлением Приднестровского республиканского банка.

Кодекс не является нормативным документом, носит рекомендательный характер и распространяется на субъекты финансового рынка (кредитные организации и субъекты страхового дела), которые пожелают руководствоваться его принципами, сообщает пресс-служба Центробанка. Для этого они должны подписать декларацию о присоединении к кодексу, передает novostipmr.com
Информацию о согласии или несогласии субъектам финансового рынка необходимо направить в адрес Банка Приднестровья, а также разместить на своём официальном сайте.

Ознакомиться с содержанием Кодекса добросовестного поведения можно на главной странице официального сайта Приднестровского республиканского банка.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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