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Двое молодых людей предстанут перед судом за кражу и угоны автомобилей

Двое молодых людей предстанут перед судом за кражу и угоны автомобилей

В Управлении СК Слободзеи завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летних Руслана Ляхова и Эдварда Обенлох. Они обвиняются в совершении кражи и угона автомобилей.

Неоднократно судимый Эдвард Обенлох в начале июля 2019 года освободился из мест лишения свободы и уже в августе совершил новое преступление, сообщается на сайте Следственного комитета.

Ночью 20 августа в состоянии алкогольного опьянения он незаконно проник во двор частного дома по ул. Пушкина в Слободзее и угнал находившийся там автомобиль «Форд», чтобы прокатиться. Иномарка через сто метров заглохла. После тщетных попыток завести двигатель, Обенлох бросил автомобиль, а сам скрылся.

Вечером 14 сентября он встретился со своим приятелем Ляховым, также ранее судимым, который подрабатывал в автомастерской у одного из слободзейских предпринимателей и остался там ночевать. Ночью Обенлох и Ляхов в состоянии опьянения решили съездить в магазин на одном из автомобилей, находившихся на территории мастерской. Изначально они пытались завести «Фольксваген». Из-за севшего аккумулятора сделать им это не удалось. Тогда Обенлох проник в кабину ЗИЛа, завёл его, и совершая манёвры по территории двора, ударил несколько находившихся там автомобилей. После чего приятели решили скрыться. Перед уходом Ляхов предложил забрать хозяйские деньги, которые находились в запертом гараже. Взломав пластиковое окно, они проникли в помещение и похитили оттуда 700 рублей ПМР.

Через двое суток беглецы были задержаны при попытке пересечения границы Приднестровья с Украиной.

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением уже направлены в суд.

skpmr.org
  • Сегодня, 16:57
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