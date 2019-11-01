В Управлении СК Слободзеи завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летних Руслана Ляхова и Эдварда Обенлох. Они обвиняются в совершении кражи и угона автомобилей.
Неоднократно судимый Эдвард Обенлох в начале июля 2019 года освободился из мест лишения свободы и уже в августе совершил новое преступление, сообщается на сайте Следственного комитета.
Ночью 20 августа в состоянии алкогольного опьянения он незаконно проник во двор частного дома по ул. Пушкина в Слободзее и угнал находившийся там автомобиль «Форд», чтобы прокатиться. Иномарка через сто метров заглохла. После тщетных попыток завести двигатель, Обенлох бросил автомобиль, а сам скрылся.
Вечером 14 сентября он встретился со своим приятелем Ляховым, также ранее судимым, который подрабатывал в автомастерской у одного из слободзейских предпринимателей и остался там ночевать. Ночью Обенлох и Ляхов в состоянии опьянения решили съездить в магазин на одном из автомобилей, находившихся на территории мастерской. Изначально они пытались завести «Фольксваген». Из-за севшего аккумулятора сделать им это не удалось. Тогда Обенлох проник в кабину ЗИЛа, завёл его, и совершая манёвры по территории двора, ударил несколько находившихся там автомобилей. После чего приятели решили скрыться. Перед уходом Ляхов предложил забрать хозяйские деньги, которые находились в запертом гараже. Взломав пластиковое окно, они проникли в помещение и похитили оттуда 700 рублей ПМР.
Через двое суток беглецы были задержаны при попытке пересечения границы Приднестровья с Украиной.
Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением уже направлены в суд.