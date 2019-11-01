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Дубоссарцы почтили память земляков, погибших 2 ноября 1990 года

Дубоссарцы почтили память земляков, погибших 2 ноября 1990 года

В этот день 29 лет назад в результате вооружённого нападения со стороны Республики Молдова на Приднестровье были убиты трое дубоссарцев: Владимир Готка, Валерий Мицул и Олег Гелетюк. Ещё 16 жителей города получили огнестрельные ранения.

Сегодня у места, где погибли дубоссарцы, состоялся памятный митинг. Каждый год на это место приезжают участники тех событий – защитники Приднестровья, представители общественных организаций, школьники, руководство района, чтобы почтить память погибших земляков, передает novostipmr.com .

2 ноября 1990 года, спустя 2 месяца после провозглашения Приднестровской Молдавской Республики, вооружённые силы со стороны Молдовы решили вторгнуться в Дубоссары и навести в центре молодой республики Конституционный порядок.

«Мы помним то время, ещё существовал Советский Союз, а в Молдавии в полный рост встал махровый национализм. Защищаясь, мы вынуждены были создавать своё государство. Это была не самоцель, а средство защиты. Пытаясь подавить в зародыше волю народа, ликвидировать молодое государство, они направили полчище вооружённых людей в самое сердце Приднестровья – Дубоссары. На защиту своих семей, родного города и республики встали все дубоссарцы – молодые и безоружные. Наверное, все мы были наивны, так как и представить не могли то, что националисты пришли убивать. Ценой жизни троих парней они не были впущены в город», - отметил глава Дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан.

Своими воспоминаниями поделились сегодня на митинге командир отряда ополчения Дубоссарского табакзавода, защитник ПМР Виктор Радовский, ветеран милиции Анатолий Луполов, председатель общественной организации «Память» Галина Тимонова. Выступающие отмечали, что очень важно сохранять память о тех событиях и передавать её молодому поколению, а руководство государства делает всё для того, чтобы Приднестровье развивалось и здесь больше никогда не проливалась кровь.

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:00
  • DTV
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