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Игорь Додон: Визит Майи Санду в Москву принципиален

Игорь Додон: Визит Майи Санду в Москву принципиален

Президент РМ назвал поездку премьер-министра Майи Санду в Москву принципиальным и не исключил, что это может произойти во второй половине ноября.

«Ситуация улучшилась с точки зрения сотрудничества на правительственном уровне, потому что вы знаете, что до 8 июня правительство Филипа было категорически против, запретив государственным чиновникам выезжать в Россию. Уже произошли изменения. Там был министр иностранных дел, министр экономики, заместитель премьер-министра», - заявил президент в эфире передачи на телеканале НТВ Молдова, сообщает point.md ссылаясь на agora.md

«Но главный вопрос в том, когда состоится поездка премьера. Сейчас обсуждаются два возможных периода. Один из них – это вторая половина ноября. Я думаю, что это правильно, потому что я тоже был в Брюсселе. Должен быть баланс, это и лежит в основе коалиции. Мы не против Соглашения об ассоциации, но руководство должно также взаимодействовать с нашими восточным партнерам. Мы не позволим ему быть односторонним. Нам нужна сбалансированная внешняя политика», - сказал президент.

Ранее премьер-министр Майя Санду заявила, что может отправиться с официальным визитом в Россию. Заявленные темы для обсуждения - проблема торговли и поставок природного газа. Однако глава исполнительной власти не упомянула, когда именно эта поездка состоится.
Point.md
  • Сегодня, 17:03
  • DTV
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