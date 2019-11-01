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Пока болел стал безработным: В Молдове можно будет лишиться места работы пока находишься на больничном

Пока болел стал безработным: В Молдове можно будет лишиться места работы пока находишься на больничном

В Молдове Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предлагает ввести новые поправки в Трудовой кодекс
Работодатели смогут издавать приказ об увольнении сотрудника в период его нахождения в медицинском отпуске, передает kp.md ссылаясь на bizlaw.md.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты обнародовало для публичных консультаций проект о внесении изменений в одну из статей Трудового кодекса (ст. 86) и в две статьи Закона о государственной должности и статусе государственного служащего (ст. 63 и ст. 64)

Как уточняют авторы проекта, «некоторые работодатели издают приказ об увольнении во время пребывания работника в медицинском отпуске, лишая его таким образом возможности получать пособие по временной нетрудоспособности. С другой стороны и отдельные работники злоупотребляют своим правом, и в случае увольнения необоснованно пользуются медицинским отпуском».

Проект предусматривает, что подобный приказ об увольнении будет иметь юридические последствия, однако только после возвращения работника из медицинского отпуска, не ущемляя права и социальные гарантии сотрудника, предусмотренные законом. Днем увольнения будет считаться первый рабочий день после возвращения из отпуска.

В настоящее время Трудовой кодекс гласит, что работодатель не имеет права уволить сотрудника в период его пребывания в медицинском отпуске, ежегодном оплачиваемом отпуске, учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком (до достижения им возраста трех лет), дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком (в возрасте от трех до четырех лет), в период исполнения государственных или общественных обязанностей, а также в период командировок, за исключением случаев ликвидации предприятия.

kp.md
  • Сегодня, 17:11
  • DTV
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