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Вступили в силу ряд законодательных актов

Вступили в силу ряд законодательных актов

На территории Приднестровской Молдавской Республики, после подписания Президентом, вступили в силу ряд законодательных актов, накануне принятых депутатским корпусом Верховного Совета ПМР.

Поправки к законам «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает newspmr.com

В соответствии со вступившими в силу нововведениями к запрещенной к распространению среди детей относится отныне информация, побуждающая к причинению вреда жизни и здоровью иных лиц, а также направленная на склонение детей к совершению таких действий.

Дополнения в Кодекс об административных правонарушениях

Речь в них идет об установлении административной ответственности в отношении сотрудников специализированных предприятий, которые необоснованно отказывают гражданам в заключении договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).

Жилищный кодекс императивной нормой предписывает специализированным предприятиям, занимающимся сбором и вывозом ТБО, заключать договоры с обратившимися абонентами. Если такой договор отсутствует, необходимо уплачивать налог на мусор.

После вступления закона в силу граждане в случае отказа предприятия заключать с ними договоры на вывоз мусора вправе обратиться в прокуратуру. И если отказ будет признан необоснованным, должностное лицо специализированной организации будет оштрафовано. Размер штрафных санкций варьируется от 100 до 200 РУ МЗП (в настоящее время это от 1 840 до 3 680 рублей).

Изменения в закон «О Прокуратуре ПМР»

Изменения базового закона «О Прокуратуре ПМР» предусматривают наделение офицеров военной прокуратуры статусом военнослужащих. Они проходят военную службу в военной прокуратуре в соответствии с республиканским законом «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».

newspmr.com
  • Сегодня, 17:19
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