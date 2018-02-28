На территории Приднестровской Молдавской Республики, после подписания Президентом, вступили в силу ряд законодательных актов, накануне принятых депутатским корпусом Верховного Совета ПМР.
Поправки к законам «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», сообщает newspmr.com
В соответствии со вступившими в силу нововведениями к запрещенной к распространению среди детей относится отныне информация, побуждающая к причинению вреда жизни и здоровью иных лиц, а также направленная на склонение детей к совершению таких действий. Дополнения в Кодекс об административных правонарушениях
Речь в них идет об установлении административной ответственности в отношении сотрудников специализированных предприятий, которые необоснованно отказывают гражданам в заключении договора на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО).
Жилищный кодекс императивной нормой предписывает специализированным предприятиям, занимающимся сбором и вывозом ТБО, заключать договоры с обратившимися абонентами. Если такой договор отсутствует, необходимо уплачивать налог на мусор.
После вступления закона в силу граждане в случае отказа предприятия заключать с ними договоры на вывоз мусора вправе обратиться в прокуратуру. И если отказ будет признан необоснованным, должностное лицо специализированной организации будет оштрафовано. Размер штрафных санкций варьируется от 100 до 200 РУ МЗП (в настоящее время это от 1 840 до 3 680 рублей).
Изменения в закон «О Прокуратуре ПМР»
Изменения базового закона «О Прокуратуре ПМР» предусматривают наделение офицеров военной прокуратуры статусом военнослужащих. Они проходят военную службу в военной прокуратуре в соответствии с республиканским законом «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».