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Криминогенная обстановка в республике

Криминогенная обстановка в республике

В период с 25 по 31 октября на территории республики зарегистрировано 205 заявлений и сообщений о преступлениях. По 151 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: один грабёж (раскрыт), одно изнасилование (подозреваемый установлен), 23 кражи (6 раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (по всем фактам установлены подозреваемые лица), сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД были разысканы 14 человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали пять госдолжников и одного человека, утратившего связь с родственниками.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю выявлено 1062 нарушения Правил дорожного движения. Отстранены от управления 19 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. По четыре человека выявлено на территории гг. Тирасполь и Бендеры. В Григориопольском, Дубоссарском и Рыбницком районах – по три, Каменском районе – два.

С 25 по 31 октября на территории Приднестровья зарегистрировано семь пожаров. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 26 административных протоколов.
mvdpmr.org
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