Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет.
Последние толчки были зафиксированы в 1908-м. По словам Александра Кендзеры из Института геофизики НАН Украины, в ближайшее время может произойти довольно сильное землетрясение, , сообщает segodnya.ua
Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Далеко не факт, что новое землетрясение окажется слабее. Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.
Самыми опасными участками считаются район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.
Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.
Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.
В помещении необходимо подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.
Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.
Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.
В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас. segodnya.ua