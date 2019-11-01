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Сейсмологи: Украине стоит готовиться к мощному землетрясению

Сейсмологи: Украине стоит готовиться к мощному землетрясению

Сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет.

Последние толчки были зафиксированы в 1908-м. По словам Александра Кендзеры из Института геофизики НАН Украины, в ближайшее время может произойти довольно сильное землетрясение, , сообщает segodnya.ua

Закарпатье – сейсмически активный регион, в котором магнитуда катастрофы может достигать 8 баллов. Далеко не факт, что новое землетрясение окажется слабее. Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент.

Самыми опасными участками считаются район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. Там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов были в Залещиках и Каменке-Бугской.

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении необходимо подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Сейсмологи: Украине стоит готовиться к мощному землетрясению

Центральная и восточная части Украины менее подвержены землетрясениям. Здесь толчки не превышали отметку в 5 баллов.

Чтобы беда не нанесла существенного ущерба в будущем, надо строить "правильные" дома в "правильных" местах. В случае начала сейсмической активности населению нужно сразу же укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных. Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, тогда как другим лучше переждать землетрясение в помещении. Спускаться не стоит: лестница в любой момент может обрушиться.

В помещении стоит подальше отойти от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.
segodnya.ua
  • Сегодня, 09:36
  • DTV
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